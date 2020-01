158 bestuurders onder invloed van drugs, 304 onder invloed van alcohol

Diest -

“Alcohol in het verkeer is een groot probleem, het rijden onder invloed van drugs is een probleem”: dat zegt Jan Vanhauwere, korpschef van de politiezone Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem). Vanhauwere haalt er de cijfers bij: “In 2019 betrapten wij 158 bestuurders die onder invloed van drugs reden en 304 chauffeurs die te veel alcohol hadden verbruikt. In 2018 waren de cijfers respectievelijk 152 en 308, in 2017 174 en 240”.