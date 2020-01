Cultlabel Opening Ceremony heeft een nieuwe eigenaar en sluit al zijn winkels

Opening Ceremony is in handen gekomen van de holding New Guards Group (NGG). Oprichters Carol Lim en Humberto Leon blijven wel creatief de touwtjes in handen houden van hun cultlabel.

Opening Ceremony is tegelijk een label en een retailer en werd in 2002 in New York City opgericht door Carol Lim en Humberto Leon. De twee wisten in geen tijd van hun merk een grote naam te maken en werden daarvoor beloond met onder meer het creatief directeurschap bij het Parijse label Kenzo. Daar trokken ze in 2019 na acht jaar de deur achter zich dicht om zich weer meer op Opening Ceremony te concentreren.

De verkoop van het label komt dan ook enigszins onverwacht. NGG heeft al bekendgemaakt dat het de productie naar Milaan wil verplaatsen, de website opnieuw wil lanceren op de webshop Farfetch (waar het ook eigenaar van is) en een nieuwe showroom openen in Parijs. Lim en Leon blijven wel aan boord als designer.

Winkels sluiten

Dinsdag raakte ook bekend dat de vier winkels in New York, Los Angeles en Tokio de deuren sluiten. Dat maakte het duo zelf wereldkundig via Instagram. “Het is voor ons een bijzonder emotionele dag, want we kondigen aan dat we onze winkels zullen sluiten. We hebben besloten om ons in samenwerking met onze nieuwe partner te focussen op de groeiende collectie en ons merk”, klinkt het. “We zullen ooit wel weer winkels openen, maar met een andere mindset en perspectief om mensen te verrassen.”