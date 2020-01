Michelle-Lee Ahye, olympisch finaliste op de 100m, krijgt dopingschorsing van twee jaar

Michelle-Lee Ahye, finaliste op de Olympische Spelen (2016) en het WK atletiek (2017) op de 100 meter, is dinsdag voor twee jaar geschorst door de Athletics Integrity Unit (AIU) omwille van inbreuken op het systeem van de whereabouts. Ze kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.

De 27-jarige Ahye, afkomstig uit Trinidad & Tobago, werd op de Spelen in Rio zesde op zowel de 100 als de 200 meter. Een jaar later werd ze op het WK in Londen opnieuw zesde op de 100 meter. Eerder behaalde ze in 2015 brons op het WK op de 4x100m.

De AIU legt haar nu een schorsing op van twee jaar, die met terugwerkende kracht loopt en haar zo tot april 2021 aan de kant houdt. Ahye mist hierdoor de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus). De spurtster werd op 30 augustus van vorig jaar al voorlopig geschorst en kon zo niet deelnemen aan het WK in Doha eind september.

Atleten op topniveau zijn verplicht dagelijks hun locatiegegevens (whereabouts) door te geven om de internationale federaties zo toe te laten onaangekondigde dopingcontroles af te nemen. Bij drie inbreuken op het systeem in minder dan een jaar tijd - dat kan gaan om een gemiste controle, het vergeten doorgeven van een plaatsbepaling of het fout doorgeven van een plaatsbepaling - riskeren ze een schorsing van twee jaar.

