Een Britse vijftiger is een sensatie geworden op internet door zijn reactie op een vechtpartij in een kebabzaak. Chris Hill (52) zag de knokpartij voor zijn neus uitbreken toen twee klanten met enkele werknemers op de vuist gingen. “Ik dacht erover om een andere plek te kiezen”, getuigt de man in de Britse media. “Maar ik genoot van mijn kebab en frietjes, hoewel de frieten niet erg lekker waren.” Door zijn stoïcijnse houding werd Hill vereeuwigd in talloze ‘internetmemes’.