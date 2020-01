Uberchauffeurs betogen aan Brusselse Justitiepaleis voor hun legale toekomst

Het Brusselse Poelaertplein voor het Justitiepaleis stond dinsdag vol met taxi’s van het type limousine. Ongeveer 250 Uberchauffeurs, cijfer van de politie, kwamen er bijeen om te betogen tegen het beroep dat taxifederatie Febet aantekende over een uitspraak in het voordeel van Uber. De limousinechauffeurs pleiten dat Uber legaal werkt in Brussel.