Kersthappening basisschool De Wissel Opitter brengt 1500 euro voor de warmste week op

Opitter

Bree - Traditiegetrouw hield basisschool De Wissel Opitter samen met de ouderraad op de laatste schooldag van dit jaar een kersthappening.

Al verschillende jaren organiseert de ouderraad van Opitter samen met de kinderen en leerkrachten van de Wissel Opitter een kersthappening op de laatste schooldag van het jaar en dit tijdens de warmste week. Op verschillende standjes konden de ouders binnen en buiten allerlei cadeautjes, wafels, juwelen, kerstartikelen en zelfgemaakte knutselwerkjes kopen. Alle drank was aan 1 euro. De opbrengst is al verschillende jaren voor het kinderkankerfonds. Ook deden we dit jaar mee met het verzamelen van rosse muntjes (actie rospot). Er werd voor 35 kg rosse muntjes ingezameld ongeveer voor 250 euro. De ouderraad schonk 600 euro en de opbrengst van de drank en knutselwerkjes was 650 euro. In totaal konden we dus 1500 euro schenken aan de warmste week en ons goed doel het kinderkankerfonds. Op de foto ziet u de leerlingenraad met hun nieuwe APB (antipest brigade) uitrusting en de cheque.