Sterrenchef Heston Blumenthal is tegen klanten die foto’s maken van hun eten

De bekende Britse sterrenchef Heston Blumenthal heeft uitgehaald naar mensen die foto’s nemen van hun maaltijd voor ze ervan beginnen te eten. Volgens hem is het belangrijker dat je in het moment leert te leven.

In een gesprek met het Britse magazine Radio Times heeft Heston Blumenthal, onder meer eigenaar van het driesterrenrestaurant The Fat Duck, gezegd dat er in zijn keuken al een tijdje wordt gediscussieerd of ze klanten al dan niet zullen toelaten om foto’s te nemen van hun maaltijd om vervolgens op sociale media te delen.

Zelf is hij er geen voorstander van, want het zorgt er volgens hem voor dat gasten niet langer in verbinding staan met wat ze eten. Maar toch spreekt hij zijn klanten daarop niet aan. “Als we tegen mensen zouden zeggen dat hun eten koud wordt, zou je een barrière creëren tussen jou en de gast. Maar ik ben wel al vaak in de verleiding gekomen om het te doen. Een keer, in Australië, kon ik het toch niet laten omdat iemand een flits gebruikte en zo de andere gasten stoorde.”

De 53-jarige chef geeft verder nog mee dat hij zelf ook van fotografie houdt, maar niet aan tafel. Volgens hem is het belangrijk om in het moment te leren leven. “Sociale media is zo’n groot deel van ons leven geworden dat ons gezicht bijna belangrijker geworden is dan onze reukzin of smaak.”

Wetenschappelijk bewijs

Zijn uitspraken worden trouwens ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Enkele professoren in de marketing van BYU Marriott School of Management ontdekten in 2014 dat het fotograferen van je maaltijd maakt dat je minder genot ervaart tijdens het opeten ervan. Veel naar hetzelfde gerecht kijken, zou namelijk pre-verzadiging in de hand werken.