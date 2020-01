Zin in rust? Hier ga je beter niet op vakantie in 2020

In Barcelona barst het van de toeristen en ook Bali is niet meer zo paradijselijk als vroeger. Reismagazine Fodor’s Travel heeft een lijst gemaakt met populaire bestemmingen, die het slachtoffer zijn geworden van hun eigen succes en waar je in 2020 beter niet naartoe trekt als je zin hebt in rust en ongereptheid.

Barcelona, Spanje

Barcelona lijdt onder het massatoerisme - er is letterlijk geen ruimte meer voor de hordes reizigers die maar blijven komen. “Het is probleem nummer één voor de stad en extra bestrating en busroutes kunnen het niet oplossen. Er is fysiek geen plaats om uit te breiden”, schrijft Forbes. De komst van Airbnb heeft de zaken erger gemaakt voor de lokale bevolking. Omdat mensen voor korte periodes woningen kunnen huren, wordt de huur voor locals hoger. Deze kwesties dragen bij tot een vernietiging van het milieu, afbraak van de gemeenschap en een algemene verslechtering van de leefkwaliteit.

Big Sur, Californië in de Verenigde Staten

Hetzelfde probleem treft de woeste natuurpracht van deze plek. Dat is onder meer te wijten aan het verschijnen van Big Sur in de bekroonde HBO-serie Big Little Lies. De lokale bevolking betreurt het gebrek aan openbare toiletten en de onaangename gevolgen van die schaarste. Steeds meer mensen gaan er ook illegaal kamperen en maken kampvuren, die leiden tot bosbranden. Die worden trouwens elk jaar dodelijker en destructiever.

Foto: Shutterstock

Angkor Wat, Cambodja

Dit tempelcomplex, opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst, is aan het wegslijten. En dat mag je heel letterlijk nemen: de vele voetstappen van toeristen beschadigen de trappen en zelfs de stabiliteit van het negenhonderd jaar oude complex. Om verdere, grote schade te voorkomen, mogen slechts driehonderd bezoekers per dag de tempel betreden. Een bijkomend probleem hier, dat niemand ziet, is dat de droogte van vorig jaar een watertekort veroorzaakte. De talrijke hotels in de Siem Reap-buurt, verergeren deze problematiek door hun behoefte aan water.

Foto: Shutterstock

Bali, Indonesië

Dit is het drukst bezochte eiland van Indonesië. Die populariteit bracht vervuilende gevolgen met zich mee. De overheid wil zelfs een toeristenbelasting van 10 dollar per persoon (9 euro) invoeren om de schade aan het milieu te proberen beperken. In 2017 stalde de Bali Environment Agency vast dat het eiland elke dag 3.800 ton afval produceerde, waarvan slechts 60 procent op stortplaatsen belandde… In december werd een verbod op wegwerpbaar plastic (plastic rietjes, boodschappentassen,...) ingevoerd.

Hanoi, Vietnam

In 1902 bouwden Franse kolonisten een spoorweg die door het Vietnamese Hanoi, Hai Phong en door de noordelijke provincies loopt. Vandaag vervoeren de treinen nog steeds passagiers en vrachten doorheen het Aziatische land. In een oude wijk van Hanoi slingert de spoorlijn door een dichtbevolkte buurt, langs huizen en winkels aan weerszijden. Ontelbaar veel toeristen willen het beeld van een trein in de nauwe straat op Instagram plaatsen. Het risico op ongevallen is reëel, om nog maar te zwijgen over de treinen die te traag moeten rijden en te laat op hun bestemming aankomen. Verkopers voorzien de toeristen nu van hapjes en drankjes en er zijn cafés opgedoken die de drukte aanmoedigen. De gemeentelijke overheid van Hanoi heeft nu bevolen dat alle cafés langs de sporen moeten sluiten. Er zijn ook nieuwe borden geïnstalleerd om voorbijgangers - voor hun eigen veiligheid - af te raden om beelden te maken naast de sporen.