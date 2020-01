Johnson dient Amerikanen van antwoord in Huawei-dossier

De Britse premier Boris Johnson vraagt tegenstanders van het Chinese Huawei - lees: de Verenigde Staten - om met alternatieve leveranciers van netwerkinfrastructuur op de proppen te komen voor de uitrol van het Britse 5G-netwerk. “Ik wil de Britse nationale veiligheid uiteraard niet in gevaar brengen, maar als mensen tegen deze of gene leverancier gekant zijn, moeten ze ons wel zeggen wat het alternatief is.”

De Britse regering beslist normaal gezien in de loop van de komende weken over wie de nodige netwerkinfrastructuur voor de uitrol van het 5G-netwerk moet leveren. Daar is al langer discussie over: volgens ...