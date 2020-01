Hollywood is dol op dit bizarre kledingstuk van Tom Ford

In Hollywood is een opvallende nieuwe modegril opgedoken. Zowel Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Zoë Kravitz als Zendaya werd al gespot met een zogenoemde borstplaat van Tom Ford. Bijzonder praktisch ziet het populaire kledingstuk er echter niet uit.

Tijdens de uitreiking van de Golden Globes begin deze maand was actrice Cate Blanchett al op de rode loper verschenen met een harnasachtige bh en nu prijkt ook die andere superster Gwyneth Paltrow op de cover van het magazine Harper’s Bazaar met een kleurrijk borstpantser. In haar spoor droeg ook Zendaya het ontwerp maandag tijdens de Critics’ Choice Movie Awards en Zoë Kravitz poseerde dan weer met een zwart exemplaar in Elle.

Die in Hollywood razend populaire zogenoemde “anatomische borstplaat” werd ontworpen door de Amerikaanse designer Tom Ford voor zijn lentecollectie voor 2020 en kost een luttele 13.500 euro. Wellicht is de verwijzing naar de harnassen van vrouwelijke superhelden als Wonder Woman niet toevallig, gezien de populariteit van dergelijke films.

Los van esthetische of praktische overwegingen, kan de cyborgachtige plaat uit hard plastic volgens sommige waarnemers ook een oplossing betekenen voor reële problemen van vrouwen. Ellebogen in de tram of ongewenste handen in de discotheek zouden voortaan op een ondoordringbare barrière botsen.