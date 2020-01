Ja, een niet-taal vak in het Frans, Engels of het Duits geven, werkt. Scholieren verbeteren hun talenkennis én – zeer belangrijk – hun kennis van het Nederlands lijdt er niet onder. Dat besluit hogeschool UCLeuven-Limburg na onderzoek bij 1.590 scholieren en 78 leerkrachten.

In Vlaanderen kan je in 125 scholen een vak zoals biologie, geschiedenis of aardrijkskunde volgen in Engels, Frans of Duits. Content and Language Integrated Learning (CLIL) heet dat. “Elk jaar komen er ...