New York krijgt er toeristische attractie voor Harry Potter-fans bij

Fans van Harry Potter kunnen vanaf deze zomer terecht in Wizarding World in New York City . Dat is de eerste flagship store wereldwijd van Warner Bros. die aan de held uit de boeken en de films is gewijd.

Deze zomer zwaait Wizarding World in New York de deuren open. Het gaat om een enorme winkel van bijna 2.000 vierkante meter die in de schaduw ligt van het bekende Flatiron Building in Manhattan. Het wordt de thuis van de grootste collectie spullen van ‘Harry Potter’ en ‘Fantastic Beasts’ ter wereld. Zo zul je er bijvoorbeeld een gepersonaliseerde cape of toverstokje kunnen kopen.

“Dit wordt de grootste gespecialiseerde Harry Potter-winkel ooit en wordt ontegensprekelijk een bestemming die je als Harry Potter-fan niet mag missen. Binnenin kun je interactieve ervaringen beleven en zijn er talloze magische fotomomenten mogelijk”, zegt Sarah Roots van Warner Bros. in een mededeling. Meer details worden pas later op het jaar vrijgegeven.