Geweldig resultaat schrijfmarathon voor Amnesty International Hasselt

Hasselt-Centrum

Hasselt - December is voor alle Amnestygroepen een zeer drukke maand. Wereldwijd worden immers brieven en kaartjes geschreven voor 10 specifieke cases in het kader van de jaarlijkse schrijfmarathon. En elk jaar is het een succes: er worden miljoen brieven geschreven én er zijn steeds positieve resultaten van de cases te melden.

Einde 2019 werd er wereldwijd geschreven voor 10 jonge mensen. Ze komen uit verschillende landen en ze vertegenwoordigen verschillende problemen ivm mensenrechtenschendingen. Ook Amnesty International Hasselt deed weer volop mee aan deze bijzondere schrijfactie. De groep werkt o.a. met partners: organisaties, scholen, e.d. die een schrijfactie organiseren voor de Amnestygroep van Hasselt. Dit jaar waren er maar liefst 17 partners.

Deze samenwerking leverde voor de schrijfmarathon van 2019 een totaal onverwacht resultaat op: maar liefst 3595 kaartjes (1693) en brieven (1902) in totaal

Enkele opmerking zijn hier zeker op hun plaats.

De brieven (en uiteraard ook de kaartjes) zijn allemaal met de hand geschreven (er waren slechts 12 getypte brieven). Voorgedrukte brieven laten ondertekenen zou een veel hoger aantal opleveren maar de groep kiest voor een geschreven brief omdat het engagement én de betrokkenheid dan groter zijn.

Amnestygroep Hasselt begon in 2015 met het manueel schrijven van brieven; het resultaat was 1399 stuks. Op drie jaar tijd verhoogde dat tot 2422 (in 2018), wat zeer goed is. Terwijl de groepsleden verwachtten dat er nog weinig groei zou inzitten, bleek het tegendeel waar te zijn: maar liefst 3595.

Bovendien zijn er in december 2019 weer 4 nieuwe schrijfpartners bijgekomen.

Tenslotte was de Amnestygroep bijzonder verheugd om van het Huis van de Mens 117 tekeningen te hebben ontvangen van kinderen, soms amper 6 jaar oud. Dit is enerzijds een prettige afwisseling voor de mensen voor wie we schrijven want zij ontvangen naast de kaartjes nu ook mooie tekeningen; bovendien betekent het een fijne manier om kinderen al in contact te brengen met een toch niet zo makkelijk thema als mensenrechtenschendingen.



Amnesty International heeft woorden te kort om iedereen hartelijk te danken die dit weergaloos succes mede mogelijke maakte. Alle organisaties, scholen, enz. Alle mensen die schreven. Alle kinderen die tekeningen maakten. En een speciale dank voor de stad Hasselt die het versturen van alle brieven en kaarten op zich neemt.

De specifieke resultaten per deelnemende partner vind je binnenkort op de website www.amnesty-hasselt.be. Volg de activiteiten van Amnesty International Hasselt via www.facebook.com/AmnestyHasselt