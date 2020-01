Standard denkt aan Ruud Boffin als vervanger van Milinkovic-Savic (en polste bij Mechelen voor Joachim Van Damme)

De Rouches zijn op zoek naar een nieuwe doelman, want Vanja Milinkovic-Savic (22) mag beschikken. De Serviër werd afgelopen zomer op huurbasis binnengehaald om het vertrek van Ochoa op te vangen, maar kwam nooit in de plannen van Preud’homme voor. Standard wil hem dan ook graag terugsturen naar moederclub Torino. Als vervanger denken de Luikenaars aan Ruud Boffin.

De 32-jarige goalie is momenteel aan de slag bij het Turkse Anatlyaspor. Daar begon onze landgenoot het seizoen als nummer één, maar verloor hij na een 6-0 nederlaag tegen Genclerbirligi zijn plaats. In het verleden speelde hij onder meer voor West Ham United, Eskisehirspor, MVV en PSV. Bij Standard zou hij de 21-jarige Arnaud Bodart moeten ondersteunen.

Joachim Van Damme gepolst, transfer onbespreekbaar voor KV

Naast Boffin heeft Standard ook zijn oog laten vallen op Joachim Van Damme. De bijna 30-jarige Van Damme is de sterkhouder op het middenveld van KV Mechelen en verlengde onlangs zijn contract bij Malinwa nog tot 2023. Tot een officieel bod kwam het niet. Voor KV is een vertrek van de middenvelder dan ook uitgesloten.

De kans is dan ook miniem dat het tot een overgang zal komen. Vandaag maakte KV bekend dat de speler vorige week een gebroken rib heeft opgelopen in de oefenwedstrijd tegen Köln (2-2) op winterstage. Van Damme is daardoor vier tot zes weken buiten strijd.