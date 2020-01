LeBron James heeft geen genade voor ex-club, jonge Canadees breekt record van Shaquille O’Neal

De Los Angeles Lakers hebben maandagavond hun negende opeenvolgende overwinning behaald in de NBA. De Californiërs versloegen voor eigen publiek Cleveland Cavaliers met 128-99.

LeBron James was tegen de ploeg waarmee hij in 2016 kampioen werd andermaal dominant. King James scoorde 31 punten, waarvan 23 in de tweede helft, en kroonde zich daarmee tot topschutter. Dwight Howard had met 21 punten en 15 rebounds eveneens een groot aandeel in de 33e seizoenszege van de Lakers, die comfortabel aan de leiding staan in de Western Conference.

Boston Celtics, de nummer twee in de Eastern Conference, liet zich voor eigen publiek niet verrassen door Chicago Bulls. Jayson Tatum maakte 21 punten voor de Celtics, die de bezoekende Bulls met 113-101 huiswaarts stuurden. Zach LaVine speelde zich met 30 punten in de kijker bij de Bulls.

Milwaukee Bucks, de autoritaire leider in het oosten, kwam niet in actie. De Bucks ontvangen dinsdagavond staartploeg NY Knicks.

Shaquille O’Neal gepasseerd

Dé prestatie van de avond kwam op naam van Shai Gilgeous-Alexander. De 21-jarige Canadese guard tekende voor Oklahoma City Thunder in de uitmatch bij Minnesota voor een record. Hij werd de jongste NBA-speler ooit met 20 punten, 20 rebounds en 10 assists in een match en verbrak het leeftijdsrecord van Shaquille O’Neal. De Thunder won het duel met 104-117.

Uitslagen

Detroit - New Orleans 110-117 n.v.

Indiana - Philadelphia 101-95

Boston - Chicago 113-101

Minnesota - Oklahoma City 104-117

Sacramento - Orlando 112-114

Portland - Charlotte 115-112

LA Lakers - Cleveland 128-99

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 35 6 0.854

2. Boston 27 11 0.711

3. Miami 27 12 0.692

4. Toronto 25 14 0.641

5. Indiana 25 15 0.625

6. Philadelphia 25 16 0.610

7. Orlando 19 21 0.475

8. Brooklyn 18 20 0.474

9. Charlotte 15 28 0.349

10. Chicago 14 27 0.341

11. Detroit 14 27 0.341

11. Washington 13 26 0.333

13. Cleveland 12 28 0.300

14. New York 11 29 0.275

15. Atlanta 8 32 0.200

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 33 7 0.825

2. Denver 27 12 0.692

3. Utah 27 12 0.692

4. Houston 26 12 0.684

5. LA Clippers 27 13 0.675

6. Dallas 24 15 0.615

7. Oklahoma City 23 17 0.575

8. Memphis 18 22 0.450

9. San Antonio 17 21 0.447

10. Portland 17 24 0.415

11. Phoenix 16 23 0.410

12. Minnesota 15 24 0.385

13. Sacramento 15 25 0.375

14. New Orleans 15 26 0.366

15. Golden State 9 32 0.220

Programma van dinsdag

Atlanta - Phoenix

Brooklyn - Utah

Milwaukee - New York

Memphis - Houston

Golden State - Dallas

LA Clippers - Cleveland