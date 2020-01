Koning Filip naar Oman om medeleven te betuigen

Koning Filip reist woensdag af naar Oman om zijn medeleven te betuigen naar aanleiding van het overlijden van de sultan van Oman. Dat meldt het paleis dinsdag. Filip zal in Oman de nieuwe sultan, Haitham bin Tariq, zien. Sultan Qaboos overleed vrijdag op 79-jarige leeftijd. Hij regeerde over de Golfstaat sinds hij zijn vader in 1970 afzette. Qaboos werd onlangs nog in Leuven behandeld.