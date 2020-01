Vakken in vreemde taal volgen, helpt kennis van die taal vooruit

Leerlingen die in het secundair bepaalde vakken in een andere taal dan het Nederlands aangeboden krijgen, hebben een duidelijk betere kennis van die vreemde taal dan leerlingen die niet in zo’n traject zitten. Dat blijkt uit de eerste grootschalige studie naar dat soort onderwijs in Vlaanderen, bericht de VRT dinsdag. “Het gebeurt zonder afbreuk te doen aan hun kennis van het Nederlands”, klinkt het bij de onderzoekers.