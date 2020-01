Popster Sia is voor het eerst mama geworden

Zangeres Sia is moeder van een zoon geworden. In een interview met GQ vertelt de 44-jarige muzikante dat ze een kind heeft geadopteerd.

De Australische popster Sia Furler verklapte het nieuws over haar adoptiezoon tijdens een interview in GQ waarin ze het over producer Diplo heeft. Sia vormt samen met hem en rapper Labyrinth het muzikale trio LSD, en in de groep spelen nog weleens seksuele spanningen op, zo laat ze weten. “Een groot deel van onze relatie bestaat uit onze pogingen geen seks met elkaar te hebben”, vertelt ze over haar band met Diplo. “Hij is super heet, maar dat zou onze zakelijke band kapotmaken.”

Toch deed ze haar collega afgelopen jaar een pikant voorstel. “Ik heb hem een sms’je gestuurd waarin ik zei: Luister, je bent een van de vijf mensen waar ik me seksueel tot voel aangetrokken. En nu ik besloten heb om de rest van mijn leven single te blijven, ik een zoon geadopteerd heb en geen tijd heb voor een relatie, kun je me altijd bellen als je interesse hebt in vrijblijvende seks.”

Sia houdt haar privéleven normaal afgeschermd en dus is het opvallend dat ze dat nieuws toch verklapte. Meer details gaf ze wel niet vrij. Zo weten we niet hoe oud het jongetje is en wanneer ze hem adopteerde. Wel geeft ze dus ook toe dat ze single is. Eind 2016 kwam er nog een einde aan haar twee jaar durende huwelijk met regisseur Erik Anders Lang.