Parket in beroep tegen vrijspraak zeven oud-bestuursleden Publifin

Het parket is maandag in beroep gegaan tegen de vrijspraak van zeven voormalige leden van de raad van bestuur van Publifin. Dat zegt Christian De Valkeneer, de Luikse procureur-generaal, dinsdag aan Sudinfo. De zeven waren op 19 december vrijgesproken - ze waren beschuldigd van belangenneming en verduistering in het uitoefenen van een openbare functie.