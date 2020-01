Open Vld wil winkeliers bevrijden van administratieve rompslomp van de fruitpers

Open Vld-Kamerlid Christian Leysen dient een wetsvoorstel in om de talrijke administratieve regels voor winkeliers met een fruitpers, af te schaffen. Nu moeten winkeliers onder meer een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, doorgeven hoeveel hectoliter sap ze verkopen en minstens 500 euro waarborg betalen. “Pure kafka. Het gaat over fruitpersen, we moeten het niet moeilijker maken dan het al is”, vindt Leysen.