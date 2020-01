Kenny De Ketele begint als leider aan slotavond van Zesdaagse van Bremen

Kenny De Ketele en zijn Duitse partner Nils Politt hebben op de vijfde avond van de Zesdaagse van Bremen de macht gegrepen. Het duo nam de leidersplaats maandagavond over van de Nederlander Wim Stroetinga en Zwitser Nico Selenati.

Het belooft een spannende ontknoping te worden in Bremen want zes duo’s staan in dezelfde ronde. De Ketele en Politt, vorig jaar de nummer twee van Parijs-Roubaix, leiden met 250 punten voor de Duitser Theo Reinhardt en de Fransman Morgan Kneisky (231 punten). Dan volgen de Duitser Andreas Graf en de Deen Marc Hester (218 punten).

Op de vierde plaats staan de Zwitser Tristan Marguet en de Duitser Maximilian Beyer (206 punten). Stroetinga en Selenati zakten naar plaats vijf (186 punten). Ook Moreno De Pauw en zijn Duitse kompaan Leon Rhode (157 punten) volgen nog in dezelfde ronde.

Vorig jaar wonnen Jasper De Buyst en Iljo Keisse in Bremen. De Ketele was er de beste in 2018 (met Theo Reinhardt) en 2016 (met de Duitser Christian Grasmann). Tussendoor triomfeerde Keisse met de Duitser Marcel Kalz.