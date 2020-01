Nieuwe ‘ugly’ sneaker van Balenciaga doet de wenkbrauwen fronsen

Wie mee wil zijn met de laatste sneakertrends kon de voorbije jaren best naar Balenciaga kijken. Maar het modehuis heeft nu een nieuw model uitgebracht dat op Twitter flink door het slijk wordt gehaald.

Balenciaga was in 2017 het modehuis bij uitstek dat mee de trend van de ‘ugly’ sneaker op de kaart zette. Toen stuurde ontwerper Demna Gavaslia voor het eerst modellen de catwalk op in de Triple S en die werden een wereldwijd succes. Doen ze dat trucje nu nog eens over met hun nieuwste Zen-sneaker? Dat valt nog af te wachten, want op sociale media wordt er al flink mee gelachen.

In elk geval lijkt het erop dat het Spaans-Franse modehuis de trend van de zware, klompachtige sneakers uitwuift. De Zen is namelijk een eenvoudige sneaker zoals we die in de jaren negentig wel vaker zagen. Denk maar aan de Benn van sportmerk Lonsdale en ook Puma had een dergelijk model in die tijd. Dat is ook een van de redenen waarom de sneaker de wenkbrauwen doet fronsen. Die van Lonsdale kun je namelijk al kopen voor enkele tientallen euro’s, terwijl die van Balenciaga je 425 euro kosten. Er werden enkel initialen en veters aan toegevoegd.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Balenciaga kritiek over zich heen krijgt omdat het peperdure versies van gewone producten lanceert. Zo verkochten ze eerder Crocs met plateauzolen voor 700 euro en ook een tas van 1.850 euro die verdacht veel leek op de Frakta van Ikea.

Balenciaga literally added a pair of laces to a Lonsdale shoe and charging a extra £400 I’m dead ?? pic.twitter.com/YyCBDj7mkB — Benny James (@Beno_ldn) January 10, 2020

I think Balenciaga is trying to prove a point here. People will buy anything if it is designer. pic.twitter.com/za4xgHKut5 — LUKKZ (@ClaudeLukkz) January 10, 2020