Bosbranden eisen hun tol op Australian Open: kwalificatiespeelster moet opgeven nadat ze bevangen raakt door de rook

De bosbranden in Australië laten niemand onberoerd. Sinds het begin van de grote bosbranden in oktober ging in heel Australië al meer dan 10 miljoen hectare bos in vlammen op. Desondanks lijkt de Australian Open gewoon te zullen doorgaan, al hebben de bosbranden nu ook een slachtoffer geëist op het tenniscourt. Kwalificatiespeelster Dalila Jakupovic moest haar partij staken nadat ze bevangen raakte door de rook.