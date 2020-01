Picanol overlegt met cyberspeurders van federale politie

De weefmachineproducent Picanol uit Ieper zit dinsdag samen met de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie over de cyberaanval op het bedrijf. Maandagochtend kreeg het bedrijf de melding dat hun systeem was gehackt met ransomware, een gijzelsoftware. De hackers zijn uit op losgeld in ruil voor het vrijgeven van de systemen.