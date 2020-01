De gevolgen van de eerste cyberaanval op Picanol Group zijn groot. De productie in zowel het binnenland als het buitenland ligt grotendeels stil en een 1.500-tal medewerkers van de Ieperse vestiging moet voorlopig thuis blijven.

Collega’s van de Picanol-vestiging in China brachten in de nacht van zondag op maandag de Ieperse hoofdvestiging van Picanol Group op de hoogte. De grote cyberaanval op het bedrijf is een geval van ransomware ...