"Wanneer je als Ferrari-rijder wint in Monza ga je de geschiedenisboeken in"

Charles Leclerc kende een ongelooflijk sterke eerste seizoen bij het Ferrari F1-team. De Monegask reed zich letterlijk de geschiedenisboeken in door als Ferrari-rijder de GP van Italië te winnen in Monza.

"Ja, zeker en vast, de fans gaven me alvast dat gevoel en het is geweldig om me zo te voelen," antwoordde Charles Leclerc tijdens de Autosport International Show op de vraag of zijn overwinning in Italië hem het gevoel heeft gegeven dat hij nu echt in de geschiedenisboeken van Ferrari staat.

De overwinning van Leclerc op het legendarische circuit van Monza en voor de ogen van tienduizenden uitzinnige Italianen kwam er na een fel bevochten strijd met Lewis Hamilton. Die zette Leclerc constant onder druk maar Leclerc wist die druk perfect te weerstaan en te zegevieren.

"Het is zeer, zeer moeilijk om woorden te vinden die beschrijven wat ik tijdens de race voelde," blikte Leclerc terug op de legendarische race.

"Ik ondervond heel wat druk, ook het ganse team ondervond heel wat druk omdat we ons in Italië bevonden en Ferrari is daar zeer belangrijk. Iedereen wou dat we wonnen en er rustte dan ook heel wat druk op alle schouders binnen het team."

Volgens Leclerc nam de druk in de loop van de week voorafgaand aan het raceweekend geleidelijk aan toe en na het veroveren van de pole mocht er tijdens de race dan ook niets mislopen.

"Ik moest me focussen op de race en er was geen marge om in de fout te gaan," aldus Leclerc.

"Bijna heel de race reed Hamilton op minder dan twee seconden van mij. Er was dan ook enorm veel druk en om dan de race te winnen, op het podium te staan en die rode mensenzee te zien was zeer speciaal."

Leclerc besefte daar boven op het podium hoe bijzonder het is om een Ferrari-rijder te zijn, hoe gepassioneerd de fans van Ferrari ook zijn.

"Ik kreeg er kippenvel van en het deed me beseffen hoe het is om een Ferrari-rijder te zijn. Uiteraard besefte ik dat ook al voordien maar ik denk dat je het pas echt beseft wanneer je in Monza wint en die passie ziet."

"Je ziet het in de ogen van de mensen, de passie voor het merk, het is echt ongelooflijk om te zien," besloot de Monegask.

