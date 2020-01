Kazuyoshi Miura is de naam. Spits, actief bij Japans eersteklasser Yokohama en officieel een béétje voetbalgek. Miura verlengde namelijk onlangs zijn contract met een jaar terwijl hij de gezegende leeftijd van 52 (!) jaar heeft bereikt. King Kazu is al sinds 1986 profvoetballer.

Van 2007 was het geleden dat Miura nog eens was uitgekomen in de Japanse eerste klasse, dus toen Yokohama afgelopen seizoen promoveerde, was Miura er als de kippen bij om zijn contract te verlengen. De ...