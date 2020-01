Bekende beautyblogster onthult na chantage: “Ik ben transgender”

Nikkie de Jager, de Nederlandse beautyblogster die beter bekendstaat als Nikkie Tutorials, heeft in een YouTube-video gezegd dat ze transgender is. De 25-jarige deed de onthulling naar eigen zeggen noodgedwongen, omdat ze ermee gechanteerd werd. “Nu is het tijd om echt vrij te zijn.”

De Nederlandse visagiste uit Uden (Noord-Brabant) kan mooie adelbrieven voorleggen. Niet alleen zijn meer dan twaalf miljoen mensen geabonneerd op haar YouTube-video’s, ze mocht onder meer ook al Kim Kardashian opmaken. In september van vorig jaar prijkte ze nog op de vierde plaats van rijkste beautybloggers van Instagram. Per post verdient de Nederlandse bijna 27.000 euro.

In haar ‘Coming out’-video verklaart De Jager “een hekel te hebben aan labels”. “Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt”, klinkt het onder meer in een zeventien minuten durende video. “Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om echt vrij te zijn. Ik ben geboren in het verkeerde lichaam, wat betekent dat ik transgender ben.”

De mededeling kwam er omdat ze gechanteerd werd door mensen die haar verhaal wilden lekken aan de pers. “Ik wilde het op mijn voorwaarden doen”, zegt ze. “Maar die kans hebben ze me afgenomen. In het begin was dat beangstigend. We leven in een wereld waar haat bestaat. Het is smerig. En ik weet dat de chanteurs kijken. Maar ik ben niet bang. Naar de mensen die me hebben gechanteerd: deze middelvinger is voor jullie. Geniet er maar van.”

De video werd maandag op YouTube geplaatst en werd intussen al meer dan 450.000 keer bekeken.