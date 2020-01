Ticketautomaat treinstation Kiewit werkt maar half

Hasselt -

Er zijn klachten over de ticketautomaat van de NMBS in het station van Kiewit. Die hapert vaak of werkt gewoon niet. Betalen met munten gaat uit veiligheidsoverwegingen niet. Het moet met de bankkaart. Oudere mensen hebben het moeilijk met het bedienen van de computer en het printen van de tickets. Indien de ticketautomaat niet werkt, weet de treinbegeleider dat. In dat geval kunnen tickets afgerekend worden op de trein. En wat de reiziger teveel betaalt, kan hij terugvragen aan de loketten in de grotere stations van de NMBS.