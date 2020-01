Inbrekers stelen gereedschap uit berging om daarmee andere bergings open te breken

Lommel -

Zondagavond hebben inbrekers op een opmerkelijke wijze toegeslagen in een appartement in Rodekruisstraat in het centrum van Lommel. In de kelderverdieping werd eerst binnengedrongen in een berging waar gereedschap werd gestolen. Hiermee werden de deuren van nog eens een zestal bergruimtes opengebroken. Voorlopig lijkt de aangebrachte schade groter dan de buit.