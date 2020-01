“Brokkelbrug” over E313 gaat permanent dicht

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem, waar eind december enkele stukken beton afbrokkelden, blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat samen met het Vlaamse Departement MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) de brug in detail onderzocht. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 worden gebouwd.