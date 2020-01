Johan heeft postkaartjes uit 160 landen, maar mist er nog enkele: wie helpt hem zijn verzameling te vervolledigen?

Een postkaartje uit élk land ter wereld, hoe klein ook. Dat is het doel van Johan Vandamme (59) uit het West-Vlaamse Gullegem. Hij stuurt zelf kaartjes naar alle uithoeken, in de hoop er één terug te krijgen. “Ik heb er nu al een paar duizend, maar een kaartje uit Tokelau (Nieuw-Zeeland) of Tuvalu (de voormalige Ellice-eilanden) zou fijn zijn.”