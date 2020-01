Halen / Diepenbeek - De politie LRH controleerde afgelopen weekend 603 voertuigen op snelheid langs de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad, de Staatsbaan in Halen en de Nieuwstraat in Diepenbeek. 114 bestuurders reden te snel. In de Nieuwstraat, een zone 70, reed een chauffeur 126 km/uur.