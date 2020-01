Okra Peer klinkt op het nieuwe jaar

Peer - Bij Okra Peer worden ze het feesten niet moe. De feestelijkheden van hun 60-jarig bestaan zijn nog maar pas achter de rug, of het was weer raak. Dit keer kwamen zo'n 100 leden samen voor de nieuwjaarsborrel.

Het begon met een mis om 14 uur, opgedragen door proost Gerard en geassisteerd door pastoor deken Tony Poorters. Deze mis was bestemd voor de overleden leden vooral die de Okra-groep in 2019 zijn ontvallen. Met een 100-tal aanwezigen trok men na de mis in stoet naar het Parochiecentrum voor de nieuwjaarsborrel. Daar werden de leden verwelkomd door het bestuur van Okra Peer, waar iedereen elkaar de beste wensen gaf.

Na enkele glaasjes choco of iets anders kwamen de tongen al wat losser en werd het gezelliger. Ondertussen gingen de dames met lekkere toastjes rond. Zo werd het weer een gezellige nieuwjaarsreceptie. Het was al donker toen de laatste leden huiswaarts keerden.