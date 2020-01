Ex-doelman KRC Genk zamelt bijna achttienduizend euro in na bosbranden

Matt Ryan heeft het hart op de juiste plaats: de ex-doelman van Club Brugge en KRC Genk, nu aan de slag bij Brighton & Hove in de Premier League, schonk afgelopen weekend 310,5 euro per geslaagde save in de Premier League. Statistici noteerden 56 saves, goed voor meer dan 17.300 euro. Het verzamelde bedrag gaat naar organisaties die zich inzetten voor de door de bosbranden getroffen dieren in zijn thuisland Australië.