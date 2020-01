VIDEO. Topmodel Doutzen Kroes toont haar dressing

Het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes heeft haar fans via haar Youtube-kanaal ‘Doutzen Diaries’ meegenomen in haar dressing vol designerkleding. Ondanks de vele grote merken erin, kampt ze met een herkenbaar probleem: te veel spullen en te weinig ruimte. Daarom geeft ze een tip mee aan haar fans: van kledij die te lang aan de kleerhanger hangt, moet weg. De 34-jarige blondine raadt in het kader van haar goede voornemen voor 2020 aan om, net als zijzelf, kleren te doneren. Zo maak je anderen blij die ruimte hebben en creëer je zelf plaats voor nieuwe items.