In de Lanakense frituur Het Frit-Burgerke bestel je voortaan niet enkel meer frietjes met de traditionele sauzen, maar ook een ‘kleintje met Nutella’. Frietjes met de bekende chocopasta, dat lees je goed.

Frieten met Nutella, het is geen alledaagse combinatie. Net daarom was Noëlla Vanaubel, uitbaatster van frituur Het Frit-Burgerke, meteen enthousiast om ze in het assortiment van haar frituur op te nemen ...