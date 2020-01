ZinInZang zet 2020 in met wensenkermis

Bilzen - Op 9 januari ging de eerste ZinInZang van het jaar door, en dus wensenkermis. Voor de gelegenheid drukte elk liedje dus een wens uit. Zo'n 130 aanwezigen zongen uit volle borst mee.

Tijdens de eerste ZinInZang van het jaar werden al zingend de nieuwjaarswensen overgemaakt. Vanaf de eerste noot ontplofte de zaal. De 130 aanwezigen zongen uit volle borst mee, geholpen door de prachtige stem van Luk, de mooie pianomuziek van Tonny en de goed leesbare geprojecteerde teksten van Gerard en Rudy.

Er werd gezongen over vrede op aarde en gelukkig zijn, over houden van en familiegeluk, over liefde en verliefdheid, over werk en leven, over dromen en rust in het hoofd, over gelijkheid tussen de mensen en een duurzame, klimaatneutrale wereld. Luk en Tonny kregen de muzikale steun van Jef op mondharmonica. En bij de zang van Becky (=Lamberte), Leon, Desiré en Frans.

De volgende editie van ZinInZang in Bilzen is opnieuw de eerste donderdag van de maand, donderdag 6 februari 2020. Die dag is het thema Winterpret bij ZinInZang. De songlist staat voor iedereen te bekijken op de website.

www.zininzang.be