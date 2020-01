Seppe Smits sneuvelt in de kwalificaties in WB-manche slopestyle

Seppe Smits heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de Wereldbekermanche slopestyle in het Zwitserse Laax. De 28-jarige Kempenaar werd 25ste in de eerste kwalificatiereeks en dat volstond niet voor een finaleticket.

Smits kwam bij zijn eerste run tot een score van 24.91, bij zijn tweede run liet hij 31.75 noteren. De zege in de eerste kwalificatiereeks was voor de Amerikaan Dusty Henricksen, die achtereenvolgens 59.23 en 76.50 liet optekenen. De finale in de slopestyle staat vrijdag op het programma. (belga)