De vulkaan Taal op de Filipijnen is maandag wakker geworden, nadat hij 43 jaar lang in slaaptoestand verkeerde. Voorteken van de hernieuwde activiteit was onder meer de verhoogde concentratie van CO² in het water van het kratermeer. Die verhoging werd geregistreerd door Belgische apparatuur. Die was op de vulkaan geplaatst door onderzoekers van het laboratorium G-Time van de faculteit Wetenschappen van de Franstalige Brusselse universiteit ULB.