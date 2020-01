Dakar 2020: halve Belgische ritzege in achtste etappe

Corijder Fabian Lurquin heeft maandag met de Fransman Mathieu Serradori (Century) de achtste Dakaretappe bij de wagens gewonnen. Bij aankomst had het duo 4’04” voorsprong op een verbluffend sterke Fernando Alonso (Toyota Hilux). De Argentijn Orlando Terranova (MINI) eindigde als derde op 6’19”.

Het trio dat de voorbije dagen de Dakar domineerde, verloor aardig wat tijd. Leider Carlos Sainz (MINI) eindigde als vijftiende op 19’15”. Nasser Al-Attiyah finishte als elfde en was 15’55” trager dan Serradori. Stéphane Peterhansel (MINI) werd negende op 13’11”. In de stand blijft Sainz aan de leiding.

Fabian Lurquin (links) Foto: BELGAONTHESPOT

Fabian Lurquin had het zondag aangekondigd: in rit acht zou er worden aangevallen. Serradori en Lurquin hielden woord. Ten Brinke - Colsoul (Toyota Hilux) namen na 46 kilometer de leiding met Serradori-Lurquin in hun spoor. Na 212 km nam het duo de leiding over van Yazeed Al-Rajhi (Toyota). Hun leidersplaats kwam niet meer in gevaar en zo wonnen Serradori-Lurquin de achtste etappe in deze Dakar, hun eerste ooit. De Spanjaard Fernando Alonso imponeerde eens te meer. Als een ervaren Dakarist nam de tweevoudige wereldkampioen Formule 1 de ene na de andere duin om als tweede te eindigen. Ten Brinke-Colsoul reden de zevende tijd op 10’19” van de ritwinnaar.

Het trio Sainz, Peterhansel en Al-Attiyah speelde geen rol van betekenis voor de ritzege. Hun startpositie en het feit dat de motoren niet reden en waardoor er bijgevolg ook geen sporen waren, kan een verklaring zijn waarom zij er niet aan te pas komen.

Even zag het er benard uit voor Sainz, die na 150 km 8’13” trager was dan Nasser Al-Attiyah. Maar de Spanjaard herpakte zich en beperkte het tijdverlies op zijn eerste achtervolger tot 3’20”. De Qatarees nadert in de stand tot op 6’40”. Stephane Peterhansel nam 6’04” terug op Sainz en volgt in de stand als derde op 13’09”. ‘El Matador’ was 19’15” trager dan de ritwinnaar.

Serradori-Lurquin schuiven in de stand op naar de zevende plaats ten nadele van Ten Brinke-Colsoul, die naar de achtste plaats zakken. (belga)