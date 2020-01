Derde keer goede keer? Gigi Hadid en Zayn Malik weer samen

Het Amerikaanse topmodel met Nederlandse roots Gigi Hadid (24) vormt opnieuw een koppel met voormalig One Direction-zanger Zayn Malik. Het is de derde keer dat ze hun relatie een kans geven.

Vorig jaar rond deze tijd leek de relatie van Gigi en Zayn voorgoed voorbij: ze gingen immers al voor de tweede keer uit elkaar. Nu lijken ze elkaar toch teruggevonden te hebben. De twee sterren werden onlangs arm in arm in New York gesignaleerd, in het gezelschap van zus Bella Hadid en Dua Lipa, die romantische tijen beleefd met Anwar Hadid. De dag nadien werden de twee weer samen gezien. Hun relatie is intussen bevestigd door een ingewijde aan showbizzblad E! News.

Zayn Malik, Gigi Hadid, Dua Lipa en Bella Hadid Foto: ISOPIX

De twee sterren zijn naar verluidt weer in elkaars armen gevallen voor de feestdagen. Volgens de bron heeft hij weer contact gezocht en besloot ze hem een nieuwe - derde - kans te geven. “Ze heeft hem altijd graag gezien, ondanks de nodige breuk”, klinkt het. Die was professioneel van aard omdat Zayn zich meer wilde concentreren op zijn solocarrière en gezondheid, zij op haar modellenwerk.

Moeite om te volgen? Dit is de tijdlijn van de twee. Zayn en Gigi werden voor het eerst een koppel in 2016, maar in maart 2018 gingen ze als vrienden elk hun eigen weg. De twee postten na de breuk elk een emotionele boodschap op twitter, waarin ze benadrukten dat ze elkaar dankbaar zijn. In juni 2018 vonden ze elkaar opnieuw en maakten ze met een romantische foto op Instagram kenbaar dat ze het nog eens wilden proberen. In januari 2019 zetten ze er voor de tweede keer een punt achter. Dat een jaar veel verschil kan maken, blijkt nu uit hun derde poging...