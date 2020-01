Reconstructie in Antwerpse moordzaak uit 1992 afgerond, verdachte werkte mee

In het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst heeft maandagochtend de reconstructie plaatsgevonden van een moord uit 1992. Het gaat om de gewelddadige dood van de toen 30-jarige Ariane Mazijn in haar appartement in Antwerpen. De inmiddels 55-jarige glazenwasser Stephaan Du Lion werd pas eind 2018 als verdachte gevat na DNA-onderzoek. Volgens het Antwerpse parket werkte de man maandag mee aan de reconstructie.