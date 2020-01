Bewoners Andreas brengen nieuwjaarswensen over.

Bree - Op zaterdag 11 januari hielden de bewoners van Residentie Andreas hun nieuwjaarsreceptie.

De initiatiefnemers nodigden de bewoners uit in de mooi aangeklede garage. Om 170 uur kwamen ze samen en werden felicitaties en de beste wensen voor 2020 overgemaakt.

Nadien werd er gezellig samengezeten tot in de late uurtjes met de nodige drank en verscheidene hapjes. Lut en Mia werden uitvoerig bedankt voor het werk en de lekkere hapjes. Allen vonden het een zeer geslaagde avond en hoopten dit in de toekomst, met onder andere een barbecue in de zomer, nog vaak te mogen beleven.