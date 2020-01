Celebs Veel decolletés op rode loper Critics Choice Awards

In Santa Monica zijn zondagavond voor de 25ste keer de Critics Choice Awards uitgereikt. En zoals op elke rode loper het geval is, trokken filmsterren hun beste outfit uit de kast en zijn er enkele glamoureuze trends te onderscheiden. Onder meer Anne Hathaway, Charlize Theron en Olivia Wilde tonen dat het diepe decolleté terug is. Verder doen (satijnen) jurken in felle het goed, net als minimalistische creaties die de aandacht op de schouders vestigen.