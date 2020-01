Nieuwjaarswandeling van de Porijkes in Eigenbilzen

Lanaken - Muziekvereniging ‘De Porijkes’ uit Lanaken verkennen de mooie gemeente Eigenbilzen.

Zaterdag 10 januari was voor de muziekvereniging ‘De Porijkes’ uit Lanaken de dag van hun jaarlijks terugkomende nieuwjaarswandeling. Teambuilding om krachten op te doen voor de nakende zware periode van Karnaval. Een mooi parcours werd uitgestippeld in de buurgemeente Eigenbilzen waar talloze mooie wandelwegen zijn. Het vertrek werd gegeven vanuit het parochiehuis in de Winkelomstraat. Met een dikke winterjas maar gelukkig zonder paraplu vertrok de groep op wandeling. Een ‘draankwaogel’ voort getrokken door een ‘scootmobiel’ vergezelde de groep zodat er niemand dorst of honger zou moeten lijden onderweg. Na een fikse wandeling met een tussenstop in de Grote Mereweg begaf de groep zich terug naar het Parochiehuis waar een heerlijk ‘Breugeliaans buffet’ hen opwachtte. Een optreden van de eigen zanggroep ‘De Porijkezzz’ zorgde al dadelijk voor de nodige sfeer. Met mooie muziek, zang en dans werd de avond afgesloten. De Porijkes zijn klaar om karnaval in te zetten. De dialect- viering van de Gelliker Galliaren op 22 februari is voor deze groep een muzikaal hoogtepunt in de aula van de muziekacademie te Gellik. Een moment van bezinning vooraleer de drie dolle dagen worden ingezet.