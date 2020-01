OPROEP. Doe jij ook mee aan ‘Start to Kamp Waes’?

Al meer dan 53.000 Vlamingen schreven zich ondertussen in voor het loodzware trainingsprogramma ‘Start to Kamp Waes’. Door het immense succes van het nieuwe tv-programma ‘Kamp Waes’ lanceerde VRT aan de start van het nieuwe jaar een trainingsschema gebaseerd op de fysieke proeven van het Belgisch leger. Het doel? In acht weken fit genoeg worden om te kunnen slagen voor de standaardtesten van het Belgische leger.

LEES OOK. Al 35.000 Vlamingen schreven zich in voor ‘Start to Kamp Waes’

Uw krant is op zoek naar Limburgers die deze uitdaging zijn aangaan en hun goede voornemens in daden omzetten.

Heb jij je ingeschreven voor ‘Start to Kamp Waes’? Laat het ons weten via hier@reageren.be of onderstaand formulier. Vergeet zeker niet uw naam, gemeente en gsm-nummer achter te laten.