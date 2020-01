Hoeselt / Heusden-Zolder -

Alle 28 vechthanen die zaterdagavond in Hoeselt werden inbeslaggenomen, zijn inmiddels geëuthanaseerd. “Dat is het trieste lot van deze dieren”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.