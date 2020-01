Nieuwjaarsreceptie van FedOS 50én Maaseik

Maaseik - Ondanks het druilerige weer van zondag 12 januari was de opkomst voor onze dienst in de Kruisherenkerk gevolgd door onze nieuwjaarsreceptie groter dan verwacht.

Het Sint Petruskoor uit Sittard, met 40 leden, luisterde de herdenkingsdienst op die werd gehouden voor onze afgestorven leden, familie en bekenden. De zang en de begeleiding was schitterend en samen met de Kerstversiering een warme en sfeervolle viering. Soep, broodjes, koffie en vlaai met daarna nog een glaasje of twee en het uitreiken van het activiteitenprogramma 2020 maakten deze druilerige dag tot een zonnig feest.

Wilt u weten wie we zijn, kijk dan bij www.50enm.be of ontvang onze ledenbrief of bel 0472 691 715 of 0498 409 575 of 0476-311 644 of mail info@50enm.be