Vijf Belgen kennen hun tegenstander in kwalificaties voor Australian Open

Maandag is in Melbourne geloot voor de kwalificaties van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Vijf Belgen trachten zich te plaatsen voor de hoofdtabel.

Bij de mannen neemt Steve Darcis (ATP 200), die Down Under zijn laatste toernooi afwerkt, het in de eerste voorronde op tegen de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 217). Kimmer Coppejans (ATP 158) werd aan de Italiaan Federico Gaio (ATP 150) gekoppeld.

Ysaline Bonaventure (WTA 115), Greet Minnen (WTA 119) en Yanina Wickmayer (WTA 147) treden aan bij de vrouwen. Negende reekshoofd Bonaventure opent tegen de Française Diane Parry (WTA 337). Minnen, het dertiende reekshoofd, staat tegenover thuisspeelster Kaylah McPhee (WTA 224). Wickmayer treft met Ellen Perez (WTA 248) eveneens een Australische.

Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en vervoegt daar David Goffin (ATP 11), Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 79).

Wickmayer en Bonaventure komen dinsdag als eerste Belgen in actie. (belga)